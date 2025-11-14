Thailandia, provincia Sing Buri sommersa dopo rottura diga

La provincia di Sing Buri, in Thailandia, è stata sommersa dalle acque del fiume Chao Phraya, straripato dopo la rottura di una parte della diga che ha inondato case, templi ed edifici provinciali
