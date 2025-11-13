Offerte Black Friday
Cisgiordania, coloni israeliani incendiano una moschea

In Cisgiordania i coloni israeliani hanno dato fuoco a una moschea e scritto slogan razzisti sui muri. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver inviato delle truppe sul posto. A ottobre i coloni hanno compiuto almeno 264 attacchi contro i palestinesi, il numero più alto dal 2006.

