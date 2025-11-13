Berlino, manifestazione pro Gaza alla Porta di Brandeburgo

A Berlino diversi manifestanti pro-Gaza hanno utilizzato una gru per scalare la Porta di Brandeburgo, da cui hanno srotolato uno striscione che chiedeva "libertà per la Palestina" e "mai più genocidio". Il gruppo ha anche acceso razzi e gridato slogan pro-Gaza dalla cima del monumento.
