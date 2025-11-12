Nuova Delhi, auto esplode vicino Forte Rosso: morti e feriti

Un’auto è esplosa nei pressi del Forte Rosso di Nuova Delhi, causando almeno otto morti e venti feriti. È la prima esplosione nella capitale indiana dal 2011. La polizia indaga per terrorismo
