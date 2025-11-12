Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Incipit, Eric Puchner racconta "Stato di sogno"

Mondo

E' stato uno dei romanzi americani più apprezzati dell'ultimo anno. Adesso arriva per Fazi anche nelle librerie italiane. L'intervista al suo autore durante "Incipit", il programma di Sky TG24

Tutte le interviste di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24

Prossimi video

Puchner: "Scrivere significa mettere un po' di me"

Mondo

Incipit, Eric Puchner racconta "Stato di sogno"

Mondo

Ponte viene scosso violentemente dal tifone

Mondo

Sky Tg24 Mondo, l'Afghanistan dell'isolamento e dei diritti negati

Mondo

Proteste Tanzania, l'appello dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani

Mondo

Medioriente, primo sì della Knesset alla pena di morte per i terroristi

Mondo