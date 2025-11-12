Cina, crolla ponte di recente costruzione nel Sichuan

L’11 novembre è crollata una parte del ponte Hongqi, lungo 758 metri, nella città di Maerkang. Il viadotto collegava la Cina interna al Tibet ed era stato chiuso il giorno prima per crepe e smottamenti. Le autorità hanno confermato che non ci sono vittime. Il ponte era stato completato solo pochi mesi fa dalla Sichuan Road & Bridge Group.
