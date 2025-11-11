Corea Sud, crollo durante demolizione: operai intrappolati

A Ulsan, in Corea del Sud, due strutture in acciaio sono state demolite con l'esplosivo nel tentativo di raggiungere due operai morti e due dispersi. Un gruppo di nove lavoratori era al lavoro per indebolire una torre di acciaio quando è crollata e li ha travolti. Le due strutture adiacenti sono state giudicate troppo instabili per consentire ai soccorritori di utilizzare macchinari pesanti nelle attività di soccorso. Due operai sono stati tratti in salvo rapidamente, ma altri sette sono rimasti intrappolati tra le macerie.