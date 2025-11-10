A Nuova Delhi, in India, un’auto è esplosa nei pressi dello storico Forte Rosso provocando almeno otto morti e 20 feriti. Lo scoppio è avvenuto quando il veicolo si è fermato ad un semaforo. Le autorità hanno avviato un’indagine per accertare la causa esatta dell'esplosione.
Prossimi video
Sarkozy scarcerato, ex presidente francese torna a casa
Mondo
Esplosione a New Delhi, 8 morti e 20 feriti
Mondo
Siria, un Paese in bilico tra rovine e settarismi
Mondo
India, auto esplode in centro a Nuova Delhi: morti e feriti
Mondo
Brasile, tre tornado colpiscono stato del Parana: 6 morti
Mondo
Terremoto alla BBC, Trump chiede risarcimento per 1 mld
Mondo
Timeline, il fenomeno K-Pop e la cultura coreana che conquista il mondo
Mondo