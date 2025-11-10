Offerte Black Friday
India, auto esplode in centro a Nuova Delhi: morti e feriti

Mondo

A Nuova Delhi, in India, un’auto è esplosa nei pressi dello storico Forte Rosso provocando almeno otto morti e 20 feriti. Lo scoppio è avvenuto quando il veicolo si è fermato ad un semaforo. Le autorità hanno avviato un’indagine per accertare la causa esatta dell'esplosione.

