Gaza, fame e pioggia tra le macerie: la tregua resta fragile

A Khan Younis i palestinesi faticano a trovare cibo e temono il freddo nei loro rifugi di fortuna. Il cessate il fuoco ha ridotto i combattimenti, ma non la sofferenza. Dall’inizio della tregua oltre 230 palestinesi e tre soldati israeliani sono morti. Il piano di pace di Trump resta bloccato dalle schermaglie.
