Striscia di Gaza, Croce Rossa cerca corpi ostaggi israeliani

Mondo

La Croce Rossa Internazionale ha raggiunto Gaza City per cercare i resti degli ostaggi israeliani. Veicoli e bulldozer dell’organizzazione si sono messi al lavoro nel quartiere di Shejaia dopo aver ricevuto l'autorizzazione per svolgere la ricerca oltre la "linea gialla".

