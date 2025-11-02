La Croce Rossa Internazionale ha raggiunto Gaza City per cercare i resti degli ostaggi israeliani. Veicoli e bulldozer dell’organizzazione si sono messi al lavoro nel quartiere di Shejaia dopo aver ricevuto l'autorizzazione per svolgere la ricerca oltre la "linea gialla".
Prossimi video
Nigeria, Trump minaccia intervento militare per evitare uccisione cristiani
Mondo
Striscia di Gaza, Croce Rossa cerca corpi ostaggi israeliani
Mondo
Israele ricorda Yitzhak Rabin a 30 anni dall’assassinio
Mondo
Giamaica, bilancio drammatico dopo l’uragano Melissa
Mondo
Guerra in Ucraina, Peskov: non urgente incontro fra Putin e Trump per fine conflitto
Mondo
Regno Unito, attacco su un treno: 11 feriti di cui due gravi
Mondo
Argentina, a Buenos Aires parata Pride contro odio
Mondo