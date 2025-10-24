Offerte Sky
Ucraina, bombardamento russo a Kherson: morti e feriti

Mondo

Almeno due donne sono morte e 28 civili feriti, tra cui un 16enne, in un massiccio bombardamento russo a Kherson. Case, appartamenti e infrastrutture sono stati danneggiati e i procuratori indagano per crimine di guerra

