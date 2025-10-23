Budapest, in decine di migliaia sfilano a sostegno di Orban

A Budapest decine di migliaia di persone hanno marciato a sostegno del premier Viktor Orban in occasione dell’anniversario della rivolta antisovietica ungherese del 1956. I manifestanti hanno sfilato con cartelli che recitavano "Non vogliamo morire per l'Ucraina".
