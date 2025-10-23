Il 22 ottobre Donald Trump ha difeso la demolizione dell’Ala Est della Casa Bianca, destinata a lasciare spazio a una nuova sala da ballo. I lavori, iniziati il 20 ottobre, hanno suscitato critiche da parte del National Trust for Historic Preservation. L’organizzazione ha chiesto di sospendere l’opera temendo che il nuovo edificio possa sovrastare la Casa Bianca.
Prossimi video
Trump difende demolizione ala est per nuova sala da ballo
Mondo
Rubio: "Annessione Cisgiordania minaccia pace a Gaza"
Mondo
Gli Usa impongono sanzioni alle compagnie petrolifere russe
Mondo
Trump: bello conversare con Putin, ma non porta a nulla
Mondo
Sky Tg 24 Mondo, la prima premier donna del Giappone
Mondo
Ucraina, drone russo su un asilo a Kharkiv
Mondo
Continua pressing Casa Bianca nella regione mediorientale
Mondo