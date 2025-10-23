Esplora tutte le offerte Sky
Trump difende demolizione ala est per nuova sala da ballo

Mondo

Il 22 ottobre Donald Trump ha difeso la demolizione dell’Ala Est della Casa Bianca, destinata a lasciare spazio a una nuova sala da ballo. I lavori, iniziati il 20 ottobre, hanno suscitato critiche da parte del National Trust for Historic Preservation. L’organizzazione ha chiesto di sospendere l’opera temendo che il nuovo edificio possa sovrastare la Casa Bianca.

