A Kiev, in Ucraina, un drone russo ha colpito e danneggiato diversi edifici residenziali provocando almeno 9 feriti. Sul fronte russo è avvenuta invece un’esplosione in una base militare vicino alla città di Chelyabinsk, che ha causato almeno 12 morti e 5 feriti.
Prossimi video
Budapest, in decine di migliaia sfilano a sostegno di Orban
Mondo
Attacchi nella notte tra Russia e Ucraina: morti e feriti
Mondo
Turchia, frana causa il crollo di un masso: tassista salvo
Mondo
Macron e Zelensky, incontro bilaterale al Consiglio europeo
Mondo
Vaticano, Re Carlo e Camilla incontrano Papa Leons XIV
Mondo
Medioriente, gazawi denunciano: cadaveri mutilati, impossibile riconoscimento
Mondo
Re Carlo e Camilla a Roma: visita di Stato in Vaticano
Mondo