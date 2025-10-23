Offerte Sky
Attacchi nella notte tra Russia e Ucraina: morti e feriti

Mondo

A Kiev, in Ucraina, un drone russo ha colpito e danneggiato diversi edifici residenziali provocando almeno 9 feriti. Sul fronte russo è avvenuta invece un’esplosione in una base militare vicino alla città di Chelyabinsk, che ha causato almeno 12 morti e 5 feriti.

