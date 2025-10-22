Serbia, sparatoria al Parlamento di Belgrado: un ferito

Un uomo è rimasto gravemente ferito dopo una sparatoria avvenuta davanti al Parlamento di Belgrado, nei pressi di un accampamento dei sostenitori del presidente Aleksandar Vucic. La polizia ha arrestato un sospetto e messo in sicurezza la zona. Secondo le autorità un 70enne avrebbe sparato a un 57enne e colpito una bombola di gas, provocando un incendio
