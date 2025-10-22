Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Serbia, sparatoria al Parlamento di Belgrado: un ferito

Mondo

Un uomo è rimasto gravemente ferito dopo una sparatoria avvenuta davanti al Parlamento di Belgrado, nei pressi di un accampamento dei sostenitori del presidente Aleksandar Vucic. La polizia ha arrestato un sospetto e messo in sicurezza la zona. Secondo le autorità un 70enne avrebbe sparato a un 57enne e colpito una bombola di gas, provocando un incendio

Prossimi video

Marco Falcone: Scettici su aumento cedolare secca, non risolve il problema

Mondo

Generazione Europa, l'emergenza abitativa e le iniziative dell'Ue per risolverla

Mondo

Timeline, gli aggiornamenti dal Medio Oriente e la riapertura del Louvre

Mondo

Serbia, sparatoria al Parlamento di Belgrado: un ferito

Mondo

Riapre il Louvre a Parigi, boom di turisti per visitare il museo

Mondo

Russia, test nucleari dopo il rinvio del vertice con Trump

Mondo