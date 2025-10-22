Russia, test nucleari dopo il rinvio del vertice con Trump

Il 22 ottobre la Russia ha annunciato un’esercitazione nucleare su larga scala, un giorno dopo la decisione del rinvio del vertice tra Vladimir Putin e Donald Trump a opera di quest'ultimo. Il Cremlino ha diffuso un video che mostra il generale Valery Gerasimov riferire a Putin il lancio di missili intercontinentali. Washington ha spiegato che non vuole un incontro “inutile”, mentre Mosca assicura che i preparativi continuano.