Russia: attacco aereo ucraino danneggia edificio nel Donetsk

Mondo

Un edificio residenziale di cinque piani a Yasynuvata, nella regione di Donetsk, è stato danneggiato dopo un presunto attacco aereo ucraino. Il palazzo ha subito un parziale crollo, ma non si registrano vittime

