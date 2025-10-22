Oregon, la regata delle zucche giganti

A Tualatin, in Oregon, si è tenuta il 19 ottobre la tradizionale West Coast Giant Pumpkin Regatta, dove i partecipanti gareggiano su enormi zucche scavate. Gary Kristensen, travestito da Buddy del film Elf, ha vinto la prima corsa remando in una zucca da quasi 500 kg. L’evento, nato nel 2004, attira migliaia di spettatori ogni anno.
