Trump rinvia incontro con Putin a Budapest: data sospesa

Donald Trump ha spiegato di aver rinviato l’incontro con Vladimir Putin previsto a Budapest. Parlando alla stampa nello Studio Ovale il 21 ottobre, il presidente americano ha detto di non voler “sprecare un vertice” senza garanzie di risultati concreti. La data del meeting resta quindi sospesa in attesa di nuove valutazioni della Casa Bianca.
