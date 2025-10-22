Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Furto al Louvre, riapre il museo dopo tre giorni di chiusura

Mondo

Il Louvre riapre oggi le sue porte al pubblico. Dopo tre giorni di chiusura a seguito del furto dei gioielli della collezione di Napoleone, per un valore stimato di 88 milioni di euro, l'istituzione parigina torna ad accogliere oggi i visitatori. La galleria di Apollo, dove si trovavano i gioielli, è rimasta chiusa.

Prossimi video

Israele, Vance incontra Netanyahu per salvare la tregua

Mondo

Meloni: "Rispettare diritto internazionale per beni russi"

Mondo

Sarkozy in cella di 11mq con 2 libri Conte di Montecristo

Mondo

Regno Unito, Re Carlo accoglie i leader dei Balcani a Londra

Mondo

Tregua Gaza, droni mostrano macerie dopo cessate il fuoco

Mondo

Furto al Louvre, riapre il museo dopo tre giorni di chiusura

Mondo