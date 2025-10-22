Il Louvre riapre oggi le sue porte al pubblico. Dopo tre giorni di chiusura a seguito del furto dei gioielli della collezione di Napoleone, per un valore stimato di 88 milioni di euro, l'istituzione parigina torna ad accogliere oggi i visitatori. La galleria di Apollo, dove si trovavano i gioielli, è rimasta chiusa.
Prossimi video
Israele, Vance incontra Netanyahu per salvare la tregua
Mondo
Meloni: "Rispettare diritto internazionale per beni russi"
Mondo
Sarkozy in cella di 11mq con 2 libri Conte di Montecristo
Mondo
Regno Unito, Re Carlo accoglie i leader dei Balcani a Londra
Mondo
Tregua Gaza, droni mostrano macerie dopo cessate il fuoco
Mondo
Furto al Louvre, riapre il museo dopo tre giorni di chiusura
Mondo
Casa Bianca, demolizioni per sala da ballo voluta da Trump
Mondo