Il 20 ottobre sono iniziati i lavori di demolizione dell’Ala Est della Casa Bianca per costruire la nuova sala da ballo voluta da Donald Trump. Ruspe e gru hanno rimosso parte della facciata storica che ospitava gli uffici della first lady e il teatro presidenziale. Il progetto, dal costo stimato di 250 milioni di dollari, sarà finanziato da Trump e da donatori privati. L’Ala Est attuale risale al 1942, eretta durante la presidenza Roosevelt.
Prossimi video
Furto al Louvre, riapre il museo dopo tre giorni di chiusura
Mondo
Casa Bianca, demolizioni per sala da ballo voluta da Trump
Mondo
New York, proteste dopo operazione anti-immigrazione
Mondo
Oregon, la regata delle zucche giganti
Mondo
Trump rinvia incontro con Putin a Budapest: data sospesa
Mondo
Meloni in Senato: "Hamas deve essere disarmato"
Mondo
Ucraina, raid russi a Kiev e Zaporizhzhia: morti e feriti
Mondo