Casa Bianca, demolizioni per sala da ballo voluta da Trump

Il 20 ottobre sono iniziati i lavori di demolizione dell’Ala Est della Casa Bianca per costruire la nuova sala da ballo voluta da Donald Trump. Ruspe e gru hanno rimosso parte della facciata storica che ospitava gli uffici della first lady e il teatro presidenziale. Il progetto, dal costo stimato di 250 milioni di dollari, sarà finanziato da Trump e da donatori privati. L’Ala Est attuale risale al 1942, eretta durante la presidenza Roosevelt.