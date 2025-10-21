Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Tel Aviv, derby Hapoel - Maccabi sospeso a causa di scontri

Mondo

La polizia israeliana ha reso noto che il derby di Tel Aviv tra Hapoel e Maccabi è stato annullato a causa di "disordini pubblici e violente rivolte". Un video pubblicato sui social media ha mostrato le autorità nel tentativo di controllare la folla e di compiere degli arresti. Almeno 12 civili e tre agenti di polizia sono rimasti feriti dal lancio di granate fumogene e dispositivi pirotecnici.

Prossimi video

Tel Aviv, derby Hapoel - Maccabi sospeso a causa di scontri

Mondo

Costa Rica, sequestrate tre tonnellate di cocaina

Mondo

Colombe d'oro per la pace, l'intervista a Fabrizio Battistelli

Mondo

Parigi, Sarkozy lascia la casa per raggiungere il carcere

Mondo

Gaza, salma di un ostaggio di Hamas arrivata in Israele

Mondo

Sanae Takaichi è la prima premier donna del Giappone

Mondo