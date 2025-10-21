Tel Aviv, derby Hapoel - Maccabi sospeso a causa di scontri

La polizia israeliana ha reso noto che il derby di Tel Aviv tra Hapoel e Maccabi è stato annullato a causa di "disordini pubblici e violente rivolte". Un video pubblicato sui social media ha mostrato le autorità nel tentativo di controllare la folla e di compiere degli arresti. Almeno 12 civili e tre agenti di polizia sono rimasti feriti dal lancio di granate fumogene e dispositivi pirotecnici.
