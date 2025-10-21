Sarkozy, il carcere della Santé a Parigi dove sarà detenuto

L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy ha raggiunto il carcere di La Santé, a Parigi, dove dovrà scontare cinque anni di detenzione. Sarkozy è stato condannato per aver cospirato al fine di ricevere fondi dalla Libia per la sua campagna elettorale.
