Sarkozy, il carcere della Santé a Parigi dove sarà detenuto

Mondo

L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy ha raggiunto il carcere di La Santé, a Parigi, dove dovrà scontare cinque anni di detenzione. Sarkozy è stato condannato per aver cospirato al fine di ricevere fondi dalla Libia per la sua campagna elettorale.

