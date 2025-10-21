Sanae Takaichi è la prima premier donna del Giappone

Esplora tutte le offerte Sky
Sanae Takaichi è stata eletta nuova premier del Giappone, diventando così la prima donna a ricoprire questo ruolo dopo la nomina a inizio mese alla guida del Partito Liberal-democratico (Ldp).

