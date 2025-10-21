Parigi, Sarkozy verso il carcere accompagnato da Carla Bruni

L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy ha lasciato la sua casa di Parigi mano nella mano con la moglie Carla Bruni, per raggiungere La Santé della capitale, dove inizierà a scontare la pena detentiva.
