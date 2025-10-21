Il 20 ottobre in tutta l’India si è celebrato il Diwali, la festa indù delle luci, tra preghiere, banchetti e fuochi d’artificio. A Sivakasi, nota per l’industria pirotecnica, droni hanno ripreso il cielo illuminato dai colori. Il Diwali ricorda il ritorno di Rama ad Ayodhya dopo aver sconfitto il demone Ravana, accolto da milioni di lampade accese. La ricorrenza è anche dedicata alla dea Lakshmi, simbolo di ricchezza e prosperità.
Prossimi video
Ucraina, bombe su Cernihiv: in migliaia senza luce e acqua
Mondo
Israele, Hamas riconsegna il corpo di un ostaggio
Mondo
L’India celebra il Diwali tra fuochi d’artificio e preghiere
Mondo
Egitto, riaperto il valico di Rafah per gli aiuti umanitari
Mondo
Tel Aviv, derby Hapoel - Maccabi sospeso a causa di scontri
Mondo
Costa Rica, sequestrate tre tonnellate di cocaina
Mondo
Colombe d'oro per la pace, l'intervista a Fabrizio Battistelli
Mondo