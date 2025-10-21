Esplora tutte le offerte Sky
L’India celebra il Diwali tra fuochi d’artificio e preghiere

Mondo

Il 20 ottobre in tutta l’India si è celebrato il Diwali, la festa indù delle luci, tra preghiere, banchetti e fuochi d’artificio. A Sivakasi, nota per l’industria pirotecnica, droni hanno ripreso il cielo illuminato dai colori. Il Diwali ricorda il ritorno di Rama ad Ayodhya dopo aver sconfitto il demone Ravana, accolto da milioni di lampade accese. La ricorrenza è anche dedicata alla dea Lakshmi, simbolo di ricchezza e prosperità.

