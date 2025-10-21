Egitto, riaperto il valico di Rafah per gli aiuti umanitari

Esplora tutte le offerte Sky
Il valico di Rafah è stato nuovamente riaperto. I camion degli aiuti umanitari diretti a Gaza hanno attraversato il confine egiziano in mattinata. Il passaggio è stato riaperto in seguito alle pressioni degli Usa, dopo la decisione di Israele di interrompere le forniture, in risposta a quella che ha definito una violazione della tregua da parte di Hamas.

