Usa, attacco a imbarcazione di narcos colombiani: 3 morti

L’esercito statunitense ha attacco e colpito un'imbarcazione adibita al traffico di droga uccidendo tre persone. “La nostra intelligence sapeva che l'imbarcazione era coinvolta nel traffico illecito di stupefacenti”, ha dichiarato su X il Segretario della Guerra statunitense Pete Hegseth, secondo il quale la barca era affiliata a un gruppo di guerriglia colombiano.
