Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Slovenia, al via vertice MED9 su clima, energia e migrazioni

Mondo

Il 20 ottobre i leader dei nove Paesi dell’Unione Europea affacciati sul Mediterraneo si sono riuniti a Portoroz, in Slovenia, per il vertice annuale MED9. Al termine dell’incontro è prevista una conferenza stampa congiunta. Al centro dei colloqui i temi del cambiamento climatico, della migrazione, dell’energia e della crisi in Medio Oriente. Tra i presenti anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il re di Giordania Abdullah II.

Prossimi video

Slovenia, al via vertice MED9 su clima, energia e migrazioni

Mondo

India, Nuova Delhi soffocata dallo smog dopo la festa Diwali

Mondo

Slovenia, al via vertice MED9 su clima, energia e migrazioni

Mondo

Gaza, l'esercito di Israele delimita la Linea gialla

Mondo

Siria, Assad ha trasferito migliaia di corpi da fossa comune

Mondo

Diwali 2025, celebrazioni per la 'Festa delle Luci' in India

Mondo