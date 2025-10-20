Slovenia, al via vertice MED9 su clima, energia e migrazioni

Il 20 ottobre i leader dei nove Paesi dell’Unione Europea affacciati sul Mediterraneo si sono riuniti a Portoroz, in Slovenia, per il vertice annuale MED9. Al termine dell’incontro è prevista una conferenza stampa congiunta. Al centro dei colloqui i temi del cambiamento climatico, della migrazione, dell’energia e della crisi in Medio Oriente. Tra i presenti anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il re di Giordania Abdullah II.
