Furto al Louvre, i gioielli rubati da una banda di ladri

Un video girato da un turista nel Museo del Louvre di Parigi ha mostrato i gioielli di Napoleone custoditi dietro le teche di vetro prima del loro furto da parte di una banda di ladri. I reperti includono la Corona Imperiale dell'Imperatrice Eugenia, persa durante la fuga e recuperata dalle autorità fuori dal museo, la tiara e la Spilla Reliquiario dell'Imperatrice Eugenia. Un paio di orecchini, una collana e una tiara di zaffiri concludono la collezione.

