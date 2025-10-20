Cile, Zombie Walk a Santiago: omaggio a Doctor Mortis

Esplora tutte le offerte Sky
Mondo

In Cile, il centro di Santiago si è trasformato in un set horror per la tradizionale Zombie Walk. Centinaia di persone in costumi mostruosi hanno sfilato tra musica e trucco scenico, rendendo omaggio al leggendario personaggio radiofonico cileno Doctor Mortis, icona dell’horror dal 1945

