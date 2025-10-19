Gaza, Israele lancia serie di raid aerei: decine di morti

L'esercito israeliano ha eseguito una serie di raid aerei sulla Striscia di Gaza provocando la morte di decine di persone. Secondo Israele gli attacchi sono avvenuti dopo il lancio di un razzo da parte di Hamas contro le truppe dell'Idf. Hamas ha negato invece le accuse di aver violato il cessate fuoco.
