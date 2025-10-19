Esplora tutte le offerte Sky
Afghanistan e Pakistan annunciano tregua immediata

Mondo

Afghanistan e Pakistan hanno raggiunto un accordo di cessate il fuoco immediato dopo una settimana di sanguinosi scontri lungo il confine. L’intesa, mediata da Qatar e Turchia durante i colloqui di Doha, mira a porre fine alle tensioni e a mantenere stabile la tregua nei prossimi giorni

