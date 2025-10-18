Stati Uniti, in migliaia alla protesta No Kings contro Trump

Esplora tutte le offerte Sky
Il 18 ottobre migliaia di manifestanti si sono riuniti a Washington e nell’area metropolitana in vista della grande protesta nazionale contro il presidente Donald Trump. A Washington i partecipanti hanno preparato cartelli e costumi per sfilare lungo il National Mall, mentre ad Arlington centinaia si sono uniti al corteo. In tutti i 50 Stati si svolgono oltre 2.600 manifestazioni “No Kings” contro le politiche di Trump su immigrazione, istruzione e sicurezza. Oltre 300 gruppi civici hanno contribuito all’organizzazione e alla formazione dei volontari.

