Il 18 ottobre migliaia di manifestanti si sono riuniti a Washington e nell’area metropolitana in vista della grande protesta nazionale contro il presidente Donald Trump. A Washington i partecipanti hanno preparato cartelli e costumi per sfilare lungo il National Mall, mentre ad Arlington centinaia si sono uniti al corteo. In tutti i 50 Stati si svolgono oltre 2.600 manifestazioni “No Kings” contro le politiche di Trump su immigrazione, istruzione e sicurezza. Oltre 300 gruppi civici hanno contribuito all’organizzazione e alla formazione dei volontari.
Prossimi video
Gaza, Croce Rossa Internazionale: no alternativa a pace
Mondo
Stati Uniti, in migliaia alla protesta No Kings contro Trump
Mondo
Sky TG25, Peaceness plan: la strategia per la pace di Trump
Mondo
Gaza City, le immagini della devastazione dopo la guerra
Mondo
Afghanistan, raid dal Pakistan causano morti e feriti
Mondo
Kenya, migliaia a Kisumu per l’ultimo saluto a Raila Odinga
Mondo
Tirana, migliaia in piazza in sostegno di Hashim Thaci
Mondo