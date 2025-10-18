Hawaii, spettacolare eruzione del vulcano Kilauea

Esplora tutte le offerte Sky
Nelle Hawaii i crateri ovest e sud del vulcano Kilauea hanno prodotto una spettacolare eruzione. Lo United States Geological Survey ha ripreso l’avanzate delle colate di lava lungo il Kilauea, riconosciuto come uno dei vulcani più attivi al mondo.

