Nelle Hawaii i crateri ovest e sud del vulcano Kilauea hanno prodotto una spettacolare eruzione. Lo United States Geological Survey ha ripreso l’avanzate delle colate di lava lungo il Kilauea, riconosciuto come uno dei vulcani più attivi al mondo.
Prossimi video
Hawaii, spettacolare eruzione del vulcano Kilauea
Mondo
Gaza, ripresa produzione di cibo grazie ad aiuti umanitari
Mondo
Frecce contro la polizia vicino all’ambasciata Usa a Bogotá
Mondo
Messico, inondazioni nello Stato di Veracruz: 72 morti
Mondo
Venezuela, governo inaugura gruppo di milizia armata civile
Mondo
Mediorente, Hamas ribadisce impegno nel rispettare accordo di pace
Mondo
Live In, Noa: “Tregua è opportunità, non possiamo farcela scappare”
Mondo