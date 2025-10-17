Dal palco di Villa Torlonia la testimonianza di Raffaela Baiocchi, medico di Emergency, e Martina Paesani, infermiera di Medici Senza Frontiere, che hanno lavorato a Gaza. Ospite anche l'ambasciatore Pasquale Ferrara
Prossimi video
Live In, Noa: “Tregua è opportunità, non possiamo farcela scappare”
Mondo
Live In Mondo: "A Gaza ci sono persone, non numeri"
Mondo
Live In Roma, i racconti dei medici a Gaza: “Lì nessuna etica”
Mondo
Uk, Principe William visita il Servizio Ambulanze di Londra
Mondo
Morte Andic, indagato figlio per omicidio
Mondo
Chicago, tensione al centro Ice per migranti: diversi fermi
Mondo
Israele, funerale di Inbar Hayman dopo rimpatrio del corpo
Mondo