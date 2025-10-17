Gaza, camion aiuti attraversano confine egiziano di Rafah

Venerdì 17 ottobre, camion carichi di carburante e aiuti umanitari diretti a Gaza sono passati attraverso il confine egiziano di Rafah. Sarà probabilmente riaperto domenica, ha dichiarato il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar all'agenzia di stampa italiana ANSA
