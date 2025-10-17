Chicago, tensione al centro Ice per migranti: diversi fermi

Tensione crescente a Chicago, dove la politica migratoria dell’amministrazione Trump ha acceso nuove proteste. Davanti alla struttura ICE di Broadview, manifestanti e agenti si sono scontrati durante un raduno contro gli arresti di immigrati senza precedenti penali. Diverse persone sono state fermate
