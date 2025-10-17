Circa 300 persone sono state evacuate in alcuni villaggi costieri dell’Alaska dopo i danni causati dal tifone Halong
Prossimi video
Alaska, operazioni di evacuazione dopo la tempesta Halong
Mondo
Trump vede Zelensky e organizza nuovo incontro con Putin
Mondo
Trump: incontrerò Putin e poi Zelensky, ma i due non si sopportano
Mondo
Trump autorizza la Cia ad operare segretamente in Venezuela
Mondo
Francia, respinte le due mozioni di sfiducia contro il governo Lecornu
Mondo
Kenya, caos a Nairobi dopo il rimpatrio della salma Odinga
Mondo
Bangladesh, un nuovo incendio esplode in una fabbrica
Mondo