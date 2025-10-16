La comunità di Kfar Aza ha ricordato i propri cari uccisi durante l’attacco del 7 ottobre 2023, in occasione del Giorno della Memoria nazionale. Un residente di Kfar Aza, ha dichiarato: “È una comunità molto piccola. È un giorno molto triste che ci ferisce nell’anima"
Prossimi video
Israele, attacco 7 ottobre: commemorazione vittime Kfar Aza
Mondo
Gaza, gli sfollati di Khan Younis: “Non arrivano aiuti”
Mondo
Ehud Barak: "Per seconda fase serve Trump, sono ottimista"
Mondo
Leone XIV: "Comunità non si volti dall'altra parte"
Mondo
Leone XIV: "Troppi segni di economia senz'anima"
Mondo
Leone XIV: Comunità internazionale non si volti altra parte
Mondo
Papa Leone XIV: "Uso della fame come arma di guerra è crimine"
Mondo