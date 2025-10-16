Esplora tutte le offerte Sky
Israele, attacco 7 ottobre: commemorazione vittime Kfar Aza

Mondo

La comunità di Kfar Aza ha ricordato i propri cari uccisi durante l’attacco del 7 ottobre 2023, in occasione del Giorno della Memoria nazionale. Un residente di Kfar Aza, ha dichiarato: “È una comunità molto piccola. È un giorno molto triste che ci ferisce nell’anima"

