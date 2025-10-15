A Madrid sindacati e studenti hanno aderito a uno sciopero generale per solidarietà al popolo palestinese, criticando la tregua mediata da Donald Trump, considerata a favore di Israele
Prossimi video
Principe William e Hussein di Giordania in visita alla RAF
Mondo
Portogallo, turista americano ucciso in una rapina a Cascais
Mondo
Spagna, scioperi e manifestazioni pro Gaza a Madrid
Mondo
Tregua Gaza, la situazione drammatica nella Striscia
Mondo
Timeline, la tregua fragile a Gaza e i primi giorni del cessate il fuoco
Mondo
Sky Tg24 Generazione Europa, l'accordo a Gaza e il (non) ruolo dell'Ue
Mondo
Putin incontra al-Sharaa: confermati accordi tra i due paesi
Mondo