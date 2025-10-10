Esplora tutte le offerte Sky
Terremoto Filippine, persone si radunano durante scossa

Mondo

Un video di un testimone oculare ha ripreso i residenti della città di Butuan, nelle Filippine, riuniti in un'area aperta durante la scossa di un terremoto di magnitudo 7,4. Alcune delle persone presenti sono state viste accovacciarsi per tentare di mettersi in salvo.

