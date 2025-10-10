Esplora tutte le offerte Sky
Israele avvia ritiro truppe da Gaza con copertura di raid

Mondo

Durante la notte e questa mattina, le Idf hanno iniziato a ritirare le truppe nella Striscia di Gaza secondo le linee di schieramento concordate, come parte dell'accordo con Hamas. Alcune forze sono state completamente ritirate da Gaza, mentre altre rimarranno nelle posizioni lungo le linee di schieramento.

