Palestina, folla in festa dopo l’accordo Israele-Hamas

A Khan Younis, centinaia di palestinesi hanno celebrato l’intesa tra Israele e Hamas, primo passo del piano di pace promosso dal presidente USA Donald Trump per porre fine alla guerra di Gaza. Le persone si sono radunate vicino all’ospedale Nasser, applaudendo e cantando dopo due anni di conflitto. L’accordo, mediato in Egitto, prevede un cessate il fuoco e lo scambio di ostaggi