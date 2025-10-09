Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Palestina, folla in festa dopo l’accordo Israele-Hamas

Mondo

A Khan Younis, centinaia di palestinesi hanno celebrato l’intesa tra Israele e Hamas, primo passo del piano di pace promosso dal presidente USA Donald Trump per porre fine alla guerra di Gaza. Le persone si sono radunate vicino all’ospedale Nasser, applaudendo e cantando dopo due anni di conflitto. L’accordo, mediato in Egitto, prevede un cessate il fuoco e lo scambio di ostaggi

Prossimi video

Pace Gaza, Rubio passa biglietto a Trump prima dell'annunci

Mondo

Tel Aviv in festa dopo l’accordo Israele-Hamas per ostaggi

Mondo

Palestina, folla in festa dopo l’accordo Israele-Hamas

Mondo

Sky Tg24 Mondo, Trump manda la Guardia Nazionale a Chicago e sfida i dem

Mondo

Gaza, Trump: presto un accordo, andrò in Egitto

Mondo

Medioriente, Trump: "L'accordo di pace è molto vicino"

Mondo