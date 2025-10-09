Israele-Hamas, accordo di pace a Gaza: gioia di Pizzaballa

"Ci siamo svegliati questa mattina con la bellissima notizia dell'accordo sulla prima fase di un negoziato", ha dichiarato il cardinale di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa in un videomessaggio. “Questa notizia ha portato uno spirito totalmente nuovo nella vita della nostra Terra Santa, soprattutto a Gaza dove la gente non fa che gioire”.