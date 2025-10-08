Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Zoo di Berlino, nato cucciolo di ippopotamo

Mondo

Il 28 settembre lo zoo di Berlino ha assistito alla nascita di un cucciolo di ippopotamo. L’esemplare fa parte di una coppia gemellare, ma il fratello è morto poco dopo il parto. Il cucciolo di circa dieci giorni pesa 28 chili, meno dei soliti 40 chilogrammi di un neonato.

Prossimi video

Madrid, crolla edificio in ristrutturazione: almeno 4 morti

Mondo

Papa: Parolin ha espresso la posizione della Santa Sede

Mondo

Zoo di Berlino, nato cucciolo di ippopotamo

Mondo

India, frana colpisce autobus: 15 morti

Mondo

Papa: in 60mila a Udienza Generale, anche via Conciliazione

Mondo

Flotilla, nove imbarcazioni bloccate dalla marina militare israeliana

Mondo