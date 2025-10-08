Il 28 settembre lo zoo di Berlino ha assistito alla nascita di un cucciolo di ippopotamo. L’esemplare fa parte di una coppia gemellare, ma il fratello è morto poco dopo il parto. Il cucciolo di circa dieci giorni pesa 28 chili, meno dei soliti 40 chilogrammi di un neonato.
Prossimi video
Madrid, crolla edificio in ristrutturazione: almeno 4 morti
Mondo
Papa: Parolin ha espresso la posizione della Santa Sede
Mondo
Zoo di Berlino, nato cucciolo di ippopotamo
Mondo
India, frana colpisce autobus: 15 morti
Mondo
Papa: in 60mila a Udienza Generale, anche via Conciliazione
Mondo
Flotilla, nove imbarcazioni bloccate dalla marina militare israeliana
Mondo
Flotilla Coalition, imbarcazioni bloccate da Israele
Mondo