Centinaia di persone si sono riunite a Manchester il 5 ottobre per ricordare le vittime dell’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. L’evento segue l’uccisione di due persone la festa dello Yom Kippur, il 2 ottobre, da parte di un aggressore di origine siriana, poi ucciso dalla polizia. “Ho paura per i miei nipoti”, ha detto uno dei presenti al raduno. Crescono gli atti antisemiti nel Regno Unito, mentre la polizia rafforza la sicurezza a sinagoghe e moschee.
Manchester, raduno pro-Israele dopo attacco a sinagoga
Mondo
