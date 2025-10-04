Russia, aurora boreale illumina San Pietroburgo

Il 1° ottobre in Russia, a San Pietroburgo, dal grattacielo più alto d’Europa, è stato possibile osservare l’aurora boreale. L’edificio è il Lakhta centre, inaugurato nel 2019, è alto 462 metri e conta 87 piani. L’aurora si forma quando il vento solare collide con i gas dell’atmosfera, creando bagliori colorati visibili soprattutto alle alte latitudini.
