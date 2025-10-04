Giappone, Sanae Takaichi verso nomina di prima premier donna

Il 3 ottobre Sanae Takaichi ha vinto le primarie del Partito Liberal Democratico giapponese, sconfiggendo al ballottaggio Shinjiro Koizumi con 185 voti contro 156. Ex ministra della sicurezza economica, 64 anni, è originaria di Nara e rappresenta l’ala più conservatrice del partito. Considerata la delfina dell’ex premier Shinzo Abe, Takaichi diventerà con ogni probabilità la prima donna a guidare il governo giapponese. La sua elezione segna un momento storico nella politica del Paese.
