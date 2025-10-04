Esplora tutte le offerte Sky
Barcellona, vandalismo contro negozi pro Israele

Mondo

Il 3 ottobre manifestanti pro-Palestina hanno danneggiato e imbrattato le vetrine di Starbucks, Burger King e Carrefour a Barcellona, accusandole di complicità nell’offensiva su Gaza. La polizia ha risposto con spray urticante mentre i dimostranti intonavano cori. Nella stessa giornata studenti hanno protestato contro l’intercettazione della Global Sumud Flotilla e la detenzione di oltre 450 attivisti.

